Affari Tuoi, la frase choc di Roberto fa infuriare tutti: "La fame non passa"

Nella puntata di “Affari Tuoi” del 30 dicembre 2025, ultima dell’anno su Rai 1, il protagonista è stato Roberto Vita, 35enne magazziniere e contadino di Tolentino (Macerata), accompagnato dalla compagna Gloria, educatrice della prima infanzia. La coppia ha affrontato una partita intensa e fortunata: dopo aver eliminato premi alti come 200mila e 300mila euro, Roberto ha rifiutato tutte le offerte del Dottore (scese fino a 20-32mila euro) e, su intuizione di Gloria legata al numero 9, ha accettato il cambio pacco finale. Risultato: 100mila euro vinti, più 1.000 euro dal jackpot Gennarino, per un totale di 101mila euro. Stefano De Martino ha chiuso lo show con saluti festosi, dando appuntamento al 2026.

A rubare la scena, però, è stato un aneddoto personale di Roberto sul primo approccio con Gloria: "L’ho sfidata per vedere se sapeva cucinare, perché l’amore passa, la fame no". La frase, percepita da molti come maschilista, ha imbarazzato il conduttore, che ha replicato ironico: "Direttamente dagli anni Trenta. Un pezzo di terra gliel’hai chiesto?".

Sui social è scoppiata la polemica: in tanti hanno criticato Roberto per il commento retrogrado, con reazioni come "Vorrei dire alle donne che non siamo tutti così" o riferimenti a “C’è ancora domani”. Nonostante le critiche, la genuinità e la vincita hanno reso la puntata memorabile, chiudendo il 2025 con ascolti alti e un finale emozionante.