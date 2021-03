Storie Italiane, Valerio Scanu-choc: "Cosa ha fatto per toccare il sacco col suo corpo". Padre morto per Covid, strazio infinito

Francesco Fredella 25 marzo 2021 a

a

a

Valerio Scanu rompe il silenzio dopo la morte di suo padre a causa del Covid. Un dolore fortissimo, provato da migliaia di parenti delle vittime di questa dannata malattia. Anche Fiordaliso ha perso sua madre. E a Storie italiane su Rai 1 dice: “Se mia mamma fosse ancora qua sarebbe il regalo più bello della mia vita”. Poi racconta quel dolore, nel momento in cui “li abbandoni e basta, non li vedi più”, dice riferendosi ai malati di Covid. “Un dolore che non puoi metabolizzare, non andrà mai via, una cosa tremenda. Ognuno di noi si è fatto nella testa l’idea che si rimane vicini ai propri cari nell’ultimo passaggio, ma con il covid non si può”, dice a Eleonora Daniele.

Il miracolo di Eleonora Daniele: salvare la vita a una bimba di due anni. Un caso senza precedenti in Italia

E poi il dramma raccontato da Valerio Scanu. “Mia zia è andata a ‘prendere’ mio padre, si è bardata fingendosi una di loro per almeno toccare il sacco, glielo doveva, mi ha detto che le veniva di aprire, di vedere. Sembra quasi che una mattina ti alzi e ti dicono che sia tutto uno scherzo”, dice il cantante. Ultimamente ha pubblicato un post mozzafiato su Instagram. “Questo male invisibile (il Covid) ci sta portando via troppe cose: lavoro, libertà, spensieratezza, rapporti umani e sociali (...). Ed è per questo che continuerò la mia battaglia come posso raccontando quello che è successo a mio babbo”, scrive su Instagram.

"Perché gli americani possono farlo?". Crisi di nervi per Sandra Milo, lacrime in studio dalla Daniele

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.