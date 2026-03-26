L'Eredità, "a 18 anni...": vergogna contro Giulia, si scatena l'inferno

Eccoci qui, ancora nel regno di Marco Liorni, nello studio de L'Eredità, il gioco delle parole e dei loro legami, ma soprattutto il gioco della Ghigliottina, atto finale del game-show dopo il campione di turno si gioca il montepremi, insomma si gioca i soldoni in palio.

La puntata in questione è quella di giovedì 26 marzo, dove in studio, in veste di campionessa, ci è tornata Giulia. Già, alla vigilia la neo-campionessa aveva sbancato: al primo tentativo, vittoria alla Ghigliottina e 40mila euro in saccoccia. Il punto è che Giulia è giovanissima: ha appena 18 anni e viene da Torri di Quartesolo, provincia di Vicenza. E ci sa davvero fare...

Timida e aggrazziata, dopo la vittoria Giulia si ripresenta in studio e ammette: "Non ci credo", il riferimento è a quanto accaduto nella puntata precedente. Ecco, bisogna anche rivelare che il "sogno" svanisce in fretta: Giulia infatti non riesce a riconfermarsi, infatti alla Ghigliottina si è qualificata Laura.