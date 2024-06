Marco Rizzo, deliri di un comunista: "Due obiettivi seri e praticabili"

08 giugno 2024 a

Marco Rizzo, ospite di Bianca Berlinguer a Prima di domani, su Rete 4, nella puntata del 7 giugno fa delle dichiarazioni che spiazzano gli altri ospiti in studio. "Uscire dall'Unione Europea e dalla Nato sono due obiettivi seri e praticabili in una condizione straordinaria", dice Rizzo, candidato di Democrazia sovrana popolare.

"L'Unione Europea ce ne ha fatte di tutti i colori. Se non usciamo ora dalla Nato che siamo vicini alla terza guerra mondiale termonucleare...", aggiunge Rizzo.

"Quindi ci indeboliamo uscendo dalla Nato", lo interrompe la conduttrice.

Ma Marco Rizzo insiste: "Io credo che il tema non sia indebolirsi, questa politica è fatta di maschere anche rispetto a queste cose". Quindi attacca la presidente del Consiglio e la leader dell'opposizione: "Giorgia Meloni ed Elly Schlein se vengono elette poi non ci vanno in Europa. E questo già dà l'idea della finzione".

Un ragionamento quello di Marco Rizzo che lascia basiti gli altri ospiti in studio, Paolo Liguori, direttore editoriale del sito Tgcom24, e la firma de La repubblica Stefano Cappellini sorridono imbarazzati.