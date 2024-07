L'aria che tira, "Salvini porta sfiga": la fine analisi politica di Luigi Manconi

22 luglio 2024 a

Europee, elezioni francesi e presidenziali americane. Questa estate ha tutta l'aria di essere una delle più calde di sempre. Almeno dal punto di vista politico. In Europa, dopo la rielezione von der Leyen e di Roberta Metsola in realtà non è cambiato nulla. In Francia, al contrario, i cittadini transalpini sono corsi in massa in soccorso dell'estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon e, soprattutto, per bloccare l'avanzata della destra di Marine Le Pen. In America, invece, è successo di tutto. Prima il disastroso dibattito televisivo tra BIden e Trump, con il dem che è apparso sempre più in difficoltà. Poi l'attentato al tycoon per mano di uno squilibrato. E, infine, il clamoroso ritiro di Biden dalla corsa alla Casa Bianca.

A L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da Francesco Magnani, si è parlato anche di questi. Gli ospiti in studio stavano discutendo circa l'appoggio di Matteo Salvini ai vari candidati di destra degli altri Paesi chiamati alle urne. E qualcuno ha fatto notare che il politico appoggiato dal segretario della Lega non ha poi ottenuto il responso elettorale che forse si aspettava. "Salvini porta male - ha esordito Alessandro Zan -. Lo abbiamo visto anche con la Le Pen. Sappiamo però che gli auguri di Salvini non è che abbiano portato troppo bene. Ha augurato la vittoria alla Le Pen, che poi ha perso. Trump sicuramente non si sente sicuro".

"La salute non c'entra": Casa Bianca-choc sul ritiro di Biden. Allora ha ragione Musk?

La considerazione di Zan ha suscitato lo sdegno di Laura Ravetto. La deputata della Lega ha fatto notare al piddino che in questi giorni si è tanto parlato proprio dei toni violenti che stanno caratterizzando la politica. E, in questo senso, le parole del dem non farebbero altro che alimentare la tensione tra le parti. "Parlate tanto di campagne d'odio e di abbassare i toni - ha spiegato la leghista -. Vi sembra un eccezione politica quella che state facendo con Salvini? Facciamoci un esame di coscienza". Ed ecco che dal nulla spunta Luigi Manconi, il quale sbraca: "Giusto. Però Salvini porta sfiga!". Immediata la replica della Ravetto: "Siete solo bravi a predicare". Insomma, una "finissima" analisi politica: siamo arriva al "Salvini porta sfiga"...