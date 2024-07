Italia 1, Indiana Jones eterno idolo in tv (anche contro Maurizio Crozza)

Klaus Davi 23 luglio 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Italia 1)

Un grande classico degli anni ’80 fa il pieno di ascolti. Messo in onda dagli strateghi di Italia 1, ha ottenuto il 7% di share dovendosi misurare in prima serata con lo Show dei record su Canale 5, Boomerissima su Rai 1, il film su Rita Levi Montalcini su Rai 3 e Una moglie bellissima di Pieraccioni su Rete 4. Il titolo che ha immobilizzato quasi un milione di persone è Indiana Jones e il tempio maledetto, film del 1984, secondo capitolo della famosissima saga.

Al di là di trame e intrecci classici della produzione spielberghiana, per gli sponsor colpisce che ormai per far cassetta in televisione si debba ricorrere a icone del secolo scorso come Bruce Lee, Rambo, Bud Spencer e Terence Hill o Clint Eastwood. Indiana Jones s’inserisce perfettamente in questo filone e non fa che confermare un trend già evidente in primavera quando Italia 1 scelse la sera del venerdì per sottrarre pubblico giovane a format consolidati quali Propaganda Live o Fratelli di Crozza.

Questo sabato estivo la programmazione era più “libera” ma non era scontato un tale riscontro. Colpisce la trasversalità del consenso col target femminile che supera il 9% , spinto da un Harrison Ford sempre molto amato, soprattutto quando si presenta in smoking alla James Bond.