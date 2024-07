Zona Bianca, Daniele Capezzone smaschera la sinistra: "Su Kamala Harris troppo entusiasmo"

24 luglio 2024 a

Dopo il ritiro di Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca, Kamala Harris è scesa ufficialmente in campo per contendere a Donald Trump la presidenza degli Stati Uniti. Secondo l'ultimo sondaggio della Cnn, il tycoon sarebbe davanti alla candidata democratico di tre punti. Ma per la sinistra d'oltreoceano e italiana la vicepresidente ha già vinto. Da qualche giorno, infatti, è iniziato il processo di canonizzazione della Harris, che sui media italiani viene descritta come una santa. Un eroina che salverà la democrazia dalle grinfie di The Donald.

Daniele Capezzone ci aveva visto lungo. Ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, il direttore editoriale di Libero ha spiegato come funziona la corsa alla Casa Bianca negli States. E ha evidenziato l'eccessivo entusiasmo intorno alla figura della candidata democratica. "Le campagne elettorali sono al cardiopalma fino alla fine - ha ricordato Capezzone -. Saranno decise da sei o sette stati con margini stretti. Però, detto con molta franchezza, questo entusiasmo che la stampa progressista al di là e al di qua dell'Atlantico sta riservando a Kamala Harris è eccessivo. È già una santa, santa Kamala Harris. Siamo già a un processo di canonizzazione".

Secondo Capezzone, gli ultimi anni di Kamala alla vicepresidenza degli Stati Uniti sono stati fallimentari. "Il suo record da vicepresidente è stato catastrofico - ha sottolineato -. Le sue gaffe sono leggendarie. La sua risata sguaiata non è una battuta di Trump: è una polemica che tutti i media hanno fatto in questi anni. La sua mano sull'immigrazione è stata catastrofica e i dossier che le sono stati affidati pessimi".