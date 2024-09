Del Debbio in studio così: "Non sono diventato scemo...", che siluro a Maria Rosaria Boccia

05 settembre 2024 a

A riempire fino all'ultimo pertugio il dibattito mediatico è il caso Gennaro Sangiuliano-Maria Rosaria Boccia, la vicenda che ha fatto finire nel polverone il ministro della Cultura e le continue accuse di quella che lo stesso Sangiuliano ha confessato essere stata la sua amante.

Tra gli ultimi capitoli, l'intervista del ministro al Tg1, alla quale la Boccia replicava in tempo reale sui social. Dunque, si apprende che la 41enne di Pompei rilascerà due interviste, a La Stampa e a In Onda, il programma di La7. Due interviste a due media d'area, vicini alla sinistra. Insomma, il caso rischia di ingrossarsi ulteriormente.

Ed in questo contesto, ovviamente, Paolo Del Debbio non può che dedicare la sua trasmissione alla vicenda. Si parla del programma 4 di Sera, la puntata è quella di mercoledì 4 settembre, la sera dell'intervista a Sangiuliano al Tg1. Una puntata aperta da Del Debbio con un colpo di teatro: si presenta infatti in studio con un paio di occhiali da sole, come quelli - lo si era appreso sempre alla vigilia - usati dalla stessa Boccia per filmare il Transatlantico e le stanze del potere.

"Eccoci qua, bentornati a 4 di Sera, non sono diventato completamente scemo perché ho i miei occhiali... - premette Del Debbio - questi sono occhiali con i quali posso registrare tutto senza farmi vedere. E li indossava la signora Maria Rosaria Boccia quando si aggirava nei palazzi del potere per registrare. Ora, perché uno si mette questi occhiali per registrare quando va nei palazzi del potere? Boh... di solito li usano i giornalisti per scopi giornalistici. E anche loro ne fanno un uso nei limiti della legge, del possibile, del lecito. Francamente...", conclude Del Debbio, palesando tutti i suoi dubbi e i suoi sospetti su quanto fatto dalla Boccia.