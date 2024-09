Affari Tuoi, Amadeus attacca la Rai: "Cos'è successo all'ultima registrazione"

16 settembre 2024 a

"Economicamente sì, ha fatto di tutto": Amadeus, in conferenza stampa per presentare i suoi nuovi programmi sul canale Nove, ha ammesso che la Rai ha tentato diverse strade per trattenerlo. "Cifre e durata delle due bozze di contratto erano le stesse - ha aggiunto il conduttore -. È venuto a mancare a qualcosa dal punto di vista affettivo dopo 25 anni". Tanta la delusione per l'ultima puntata di Affari Tuoi su Rai 1: "Non posso negare che all'ultima registrazione non c'era nessun dirigente. Mi è dispiaciuto anche per la mia squadra di lavoro. All'epoca qualcuno ci rimase male".

Amadeus ha spiegato che sentiva l'esigenza di cambiare: "Io sono molto felice, vado a sensazioni. Erano cambiate delle persone, è anche questione di rapporto umano. Alla mia età il rapporto umano va di pari passo con tutto il resto. Quel rapporto umano, e non ne faccio una questione politica. Ti accorgi che ti vogliono bene, ti vengono a trovare in studio, magari fai un pranzo informale, vengono a sedersi sul divano in camerino per 'cazzeggiare' e non solo per il 'quanto vuoi'. Qui ho ritrovato questa situazione. Sarò un romantico della televisione ma per me certi rapporti contano...".

In ogni caso, il conduttore ha confessato: "Io rimarrò sempre innamorato della Rai. Ho sempre dato tutto, fatto il massimo, più di quello che mi veniva chiesto. Dopo l'ultimo Festival di Sanremo, mi hanno contattato, ho impiegato due mesi prima di dire di sì. Amo le cose nuove, attratto dalle sfide impossibili. Anche in passato in Rai mi è successo. Sono consapevole che non vedrò più il 28% di share. Ma lavoro per crescere. Ogni punto in più è un traguardo, è un'ambizione, e io sono un ambizioso". Da Mediaset, invece, mai nessun contatto.

Su Affari Tuoi, la trasmissione ora condotta da Stefano De Martino, Amadeus si sarebbe aspettato qualche ringraziamento da parte di viale Mazzini: "Mi sarei aspettato un grazie. E non è mai arrivato per aver lasciato una macchina perfetta". Commentando il successo degli ascolti, infine, ha voluto dare un suggerimento: "Io consiglio sempre di stappare le bottiglie di champagne alla fine di una stagione, non all’inizio".