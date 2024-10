Pomeriggio 5, Myrta Merlino sostituita alla conduzione da Branchetti: cosa è successo

26 ottobre 2024 a

a

a

Myrta Melino non ha condotto la puntata di venerdì 25 ottobre di Pomeriggio 5, il talk show in onda su Mediaset. Tanti telespettatori si sono sintonizzati alle 17 su Canale 5 ma non hanno visto la loro amata presentatrice. Al suo posto c'era Simona Branchetti. Tra l'altro, era una puntata piuttosto complessa, dato che l'argomento principale riguardava il processo di Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Ma perché la merlino era assente?

Al termine della puntata di giovedì 24 ottobre, Myrta Merlino aveva augurato un buon weekend ai suoi telespettatori. Aveva spiegato loro che il giorno seguente non sarebbe stata presente in studio e che al suo posto avrebbe condotto Simona Branchetti, nota giornalista di Canale 5 già con esperienza alla conduzione di Pomeriggio 5 durante la pausa estiva.

"Ci vediamo come sempre il prossimo lunedì - ha spiegato Myrta Merlino a fine puntata -. Amici miei domani (venerdì 25 ottobre, ndr) non ci sarò per un impegno personale". E così ieriniente Myrta in tv, ma Simona Brancheti. Intanto sui social in tanti hanno apprezzato il cambio di conduzione. "Io Pomeriggio 5 non lo guardo mai. Oggi c' era la Branchetti molto ma molto piú brava della Merlino", ha scritto un utente su X.