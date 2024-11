Piazzapulita, sondaggio Mannheimer: FdI resta il primo partito. E a sinistra c'è un crollo pazzesco

01 novembre 2024 a

Con la vittoria di Marco Bucci in Liguria, il centrosinistra ha mancato l'ennesimo appuntamento con una elezione regionale che, ancora una volta, vede trionfare il centrodestra. I cittadini liguri non si sono lasciati influenzare dalla spallata giudiziaria delle toghe contro l'ex governatore Giovanni Toti come dalla feroce campagna mediatica contro la malattia dell'ormai ex sindaco di Genova. Alla fine Andrea Orlando si è dovuto arrendere a una proposta politica più convincente.

Molti giornaloni progressisti, così come la stessa Elly Schlein, hanno dato tanto risalto alla percentuale conquistata dal Pd in Liguria, dove è risultato il primo partito. Ma, conti alla mano, è cambiato qualcosa a livello nazionale? In realtà le rilevazioniraccontano un'altra storia. A Piazzapulita, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado Formigli, Renato Mannheimer ha presentato i numeri dell'ultimo sondaggio.

"Un'indagine parlamentare" dopo il ko in Liguria. Provenzano, ultima follia Pd: cortocircuito totale

Fratelli d'Italia resta il partito più apprezzato dagli elettori. Giorgia Meloni perde lo 0,1% e si attesta al 29,6%. Stesso discorso per la Lega. Matteo Salvini cala sempre dello 0,1% e si piazza così all'8,6%. Male Forza Italia che, dopo un periodo di ottimi risultati, scende dello 0,3% e ottiene così l'8,9%. Spostandoci invece dalle parti dell'ex campo largo, troviamo sempre il Pd al comanda, anche se cala dello 0,4% e precipita al 22,5%. Anche il Movimento Cinque Stelle perde consensi (-0,1%) e si attesta così all'11,2%. Così come Avs, che cala dello 0,2% e si piazza quindi al 6,4%. Tra gli altri partiti - considerati "minori" -, gli unici che possono vantare un trend positivo sono Italia Viva, che guadagna lo 0,2% e sale al 2,3%., e Più Europa (+0,1%) che si attesta al 2%. Male Azione, che perde lo 0,1% e cala così al 2,5%.