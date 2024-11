Ciao Maschio, la sfuriata di Mike Bongiorno contro Mastrota: "Non devi dirlo più!"

02 novembre 2024 a

La tentazione sarà il tema di discussione della prossima puntata di Ciao Maschio, lo show di Rai 1 condotto da Nunzia De Girolamo. Gli ospiti della puntata di stasera, sabato 2 novembre saranno Lino Banfi, Francesco Cicchella e Giorgio Mastrota. La padrona di casa li intervisterà uno a uno e poi li farà dialogare tra loro. Ma abbiamo già qualche piccola anticipazione. "Mike Buongiorno si arrabbiava molto quando i giornali mi definivano 'il re delle televendite' - ha spiegato Mastrota -. Mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato tanto, ma si arrabbiava e una volta mi disse: 'Non devi più dirlo'. Io - ha poi aggiunto - cercavo di giustificarmi dicendo: 'Guarda Mike, me l'ha detto un giornalista'. E lui incalzò: 'No, no, non devi dirlo più'. Questo titolo di 're delle televendite' mi è stato appioppato proprio nel periodo in cui Mike c'era ancora, e faceva anche lui le televendite delle pentole e dei materassi.

La conduttrice ha poi domandato a Mastrota come sia stato possibile raggiungere un successo di quella portata con le televendite. "La verità - ha risposto - è che c’è stato un periodo in cui non mi hanno fatto più fare altro, cioè negli anni '90. Io, solitamente, facevo le prime serate. E questo periodo ha coinciso, con la fine del rapporto con Natalia. Da li in poi non mi hanno chiesto più niente. Proprio in quel momento le televendite entravano all'interno del gruppo, al di fuori dei programmi. E per me - ha precisato - era un modo per rimanere ancorato ancora a questo lavoro".

A quel punto, Nunzia De Girolamo ha deciso di approfondire la questione, chiedendogli se avesse provato sconforto. "In quel momento sì - ha confessato Mastrota -. Adesso chiaramente non la lascerai per nulla al mondo. Quello che ho fatto, mi ha consentito di stare bene, anche economicamente, di vivere bene, di essere soddisfatto. Quindi è un punto importante nella mia vita. Però - ha concluso - col senno di poi ho fatto bene".