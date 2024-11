Affari Tuoi, "ascoltami...": senza precedenti, al telefono tra De Martino e il Dottore finisce malissimo

06 novembre 2024 a

a

a

Fausto dalla Lombardia è stato il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri, martedì 5 novembre, su Rai 1. L'uomo, che ha giocato con il pacco numero 13, ha raccontato al conduttore, Stefano De Martino, che lavora come operaio in una ditta di alimentari. Ad accompagnarlo durante la partita il fratello Enrico. Anche se per Fausto non è andata nel migliore dei modi con i pacchi, ad accendere la serata è stato soprattutto il botta e risposta tra il conduttore e il dottore, la mente dietro le offerte che vengono fatte ai concorrenti durante il gioco.

Fin dall'inizio Fausto ha detto di avere un presentimento sul proprio pacco. “Io avevo un numero ed è qua, è il 13 - ha spiegato -. Io ho contato 13 pacchi sulla ruota e ho pescato proprio il mio preferito". A un certo punto, però, il dottore ha offerto un cambio pacco, definendo "inutili" le previsioni dei due fratelli. E De Martino li ha difesi dicendo: "Mi ascolti, adesso dobbiamo litigare io e lei, dobbiamo discutere, questo ragazzo mi dice: 'io cercavo il 13, ho contato 13 pacchi sulla ruota, ho un presagio' e lei gli vuole ancora proporre il cambio?".

"Oracoli di 'sto ca***, state zitti!": Fausto rovinato, sabotaggio e sbroccata ad Affari Tuoii

Quando alla fine mancavano 5 pacchi blu (quelli meno importanti) e due rossi (quelli con le cifre più importanti), il dottore ha proposto a Fausto ed Enrico 20mila euro. Il pacchista della Lombardia allora ha voluto spiegare perché il numero del suo pacco era così importante per lui: "Il 13 è il numero di un mio amico che non c’è più, è quello della sua maglia di calcio. Io ho un mutuo da pagare e arrivare a casa con 0 euro non voglio“. Proprio per questo poi i due fratelli hanno deciso di accettare i 20mila euro di comune accordo. Alle battute finali erano rimasti 300mila euro da una parte e 5 euro dall'altra. Il finale però è stato amaro per Fausto quando ha scoperto che nel suo pacco numero 13 c’erano proprio i 300mila euro. "Bisogna sempre credere nei segni!“, ha detto a fine partita De Martino.