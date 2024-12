Fuori dal coro, l'abusivo prende a sportellate l'inviata: "Mi fai male!"

19 dicembre 2024 a

"Perché non te ne stai andando di casa, ce lo dici? Guarda, Antonio è qui, quando vai via? Perché non vuoi rispondere?": Chiara Giannini, inviata della trasmissione di Mario Giordano su Rete 4, Fuori dal Coro, lo ha chiesto a un occupante abusivo, che nel frattempo era in auto e non prestava alcuna attenzione né a lei né alle telecamere del programma.

A un certo punto l'uomo ha tentato di chiudere la portiera con violenza. "Mi fai male", ha detto la giornalista. Ma lui ha insistito: "Chiudi". "Con la portiera ci colpisce violentemente sulla mano. Siamo dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso", ha detto la Giannini nel servizio. Prognosi di 4 giorni, diagnosi contusione alla mano destra.

Nel servizio, poi, viene mandato in onda l'audio di una conversazione tra il proprietario di casa e l'occupante, che dice: "Io dall'appartamento non esco, io te la faccio pagare". L'occupante in questione, come si legge nella didascalia a corredo del servizio postato sui social, "non paga da un anno" e "ha un debito di 15.000 euro".

