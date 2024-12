Il Volo, si scatena l'inferno durante il concerto su Canale 5: "Ma voi li vedete?", "Non rompete i cog***"

25 dicembre 2024 a

a

a

Ieri, martedì 24 dicembre, per la vigilia di Natale, su Canale 5 ecco il Concerto de Il Volo, il terzetto di tenorini. Peccato che l'evento fosse stato registrato lo scorso 31 agosto, ragione per la quale sui social si sono sprecate le ironie (lo share, comunque, ha fatto il botto: lo spettacolo insomma è stato gradito dal pubblico". “Guardo il concerto de Il Volo cercando gente vestita a mezze maniche”. Con questo tono ironico piovevano i commenti sul concerto di Natale de Il Volo. L’evento, che aveva come protagonisti Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, come detto era stato registrato mesi prima, in piena estate, suscitando già allora polemiche per la chiusura della Valle dei Templi ad Agrigento ai turisti per due giorni.

A far discutere, oltre alla location esclusiva, è stato il dress-code imposto al pubblico per ricreare un’atmosfera natalizia, nonostante le temperature estive superassero i 30 gradi. Gli spettatori erano tenuti a indossare abiti scuri e invernali: pantaloni lunghi, gonne lunghe e capispalla a maniche lunghe per gli uomini e le donne, con l’aggiunta di scialli per queste ultime. “Preferibilmente nero o scuro” era l’indicazione ufficiale per chi voleva partecipare, un tentativo di mascherare l’estate siciliana e immergere il pubblico nel clima delle festività.

L’attenzione ai dettagli è stata così rigorosa che uno spettatore vestito in abbigliamento estivo è stato allontanato immediatamente. Inoltre, l’accesso al concerto era vietato ai minori di 14 anni e non erano permesse riprese video personali. Inizialmente riservato agli invitati, l’evento aveva poi reso disponibili biglietti al costo di 80 euro, con il ricavato destinato alla beneficenza.

La serata ha visto l’esibizione dei classici natalizi più amati, accompagnati dalla suggestiva scenografia della Valle dei Templi decorata con un doppio albero di Natale. Tuttavia, su X (ex Twitter), il concerto ha generato un’ondata di commenti ironici, meme e battute. “Io sto cercando le gocce di sudore sulla fronte di quella povera gente”, ha scritto un utente. Un altro ha aggiunto: “C’è chi sta guardando il concerto de Il Volo solo per vedere il pubblico, e chi mente”.

"Come un ma***ale". Il Volo e il concerto ad Agrigento su Canale 5, raffica di insulti

Non tutti, però, si sono lasciati trasportare dalle critiche. Qualcuno ha difeso l’evento e l’atmosfera creata: “È incredibilmente tanta la gente che fa ironia del concerto registrato ad agosto con le canzoni di Natale. Ma godetevi il concerto e non rompete i co***”. E lo spettacolo continua...