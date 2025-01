Affari Tuoi, "stalking dei ce*** verso le bellissime": Valentina Brighindi scatena il delirio

Claudio Brigliadori 12 gennaio 2025 a

L’ombelico no, non l’avevo considerato. E soprattutto, non era consentito. Paura e delirio ad Affari tuoi, il quiz show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Studio messo a ferro e fuoco dalla bella Valentina Brighindi, ex pacchista superstar da Frosinone promossa a concorrente. La sua colpa? Essersi presentata con un top molto attillato e sbracciato ma soprattutto a pancia scoperta. «Andare in tv così, ma si può?», commenta più d’uno su X.

Ma è dietro i riflettori, sui social, che la ragazzotta ha scatenato un terremoto. La sera prima, era stata protagonista di un simpatico siparietto con Thanat, l’opinionista seduto tra il pubblico in sala. Il signore gioca a fare l’innamorato, ci prova bonariamente ma qualcuno a casa travisa e prende il tutto terribilmente sul serio. Devono stoppare - scrive una signora -: è inneggiamento allo stalkeraggio da parte dei ces***i versi le bellissime. E la gente in studio ride pure». Addirittura. Siamo quasi dalle parti del patriarcato e nessuno se n’era accorto. Dopo qualche ora, si sparge la voce della “promozione” della avvenente laziale a ruolo di protagonista della puntata successiva e si spargono i primi sospetti in Rete: «Toh, che caso». Siamo alle solite. Lei però ci sa fare e appena si presenta si volta verso Thanat, quasi affranta: «Mi dispiace dover dargli subito una doccia fredda dopo i versi che mi ha dedicato. Però sono fidanzata....».

De Martino resta di sasso: «Salutiamo il fidanzato. Però Thanat non è un tipo geloso». Per la cronaca, la Birghindi, tanto apprezzata e commentata, finisce male: pur di non tornare a casa senza un euro in tasca ricorre alla Regione Fortunata, che per lei si rivela però iellattissima. Nel suo pacco, si è ritrovata il piatto tipico regionale, novità introdotta dopo la fine della Lotteria Italia. Una bella amatriciana. Si potrà mangiare?