Domenica In, Toni Servillo dà buca a Mara Venier: l'ultimo tassello, cosa è successo davvero

La lezione di Mara Venier: nelle nostre vite, per un Toni Servillo tanto atteso che dà buca c’è sempre un Giucas Casella che arriva a creare scompiglio. Pomeriggio decisamente movimentato a Domenica In, su Rai 1. Si parte con il paragnosta siciliano vagamente in stato confusionale. Non ricorda quando ha conosciuto la sua compagna Valeria Perilli, né il testo della canzone che avrebbe dovuto interpretare in studio insieme a lei (brano che lui stesso aveva scelto). Ciliegina sulla torta, Giucas fa scena muta pure sulla data di nascita del figlio James. Non pago, il 75enne cade dalla sedia, dopo essere inciampato e franato a terra da Fazio qualche settimana fa. Zia Mara si premura di capire se ci sia qualcosa che non va con la ben nota delicatezza popolare: «Sono preoccupata, stai bene? Ti vedo rinc***o».

Si arriva così al segmento dedicato a L’abbaglio, il nuovo film di Roberto Andò che vede protagonisti Ficarra e Picone e sua maestà Toni Servillo. Da La grande bellezza a La grande freddezza il passo è breve. L’oroscopo di Paolo Fox ha infatti fatto slittare l’intervista e l’attore napoletano decide di lasciare la trasmissione. «Era qui con noi, ma è dovuto andare via perché aveva un impegno e visto che ci sono stati troppi ritardi sulla scaletta, non poteva rimanere oltre- spiega un imbarazzatissimo Salvo Ficarra -. Ci teneva tantissimo e non mancherà di tornare. Ci sono state incomprensioni di orario. Tra meno di un’ora ha uno spettacolo al teatro Argentina».

La Venier strabuzza gli occhi: «Pensavo dovesse andare via per le 16.15, invece erano le 15.45. Mo’ vado a teatro e lo aspetto all’uscita. Era arrabbiato? Speriamo di no». Scatta la telefonata riparatrice: «C’è stato un errore di comunicazione, è colpa mia. Ti chiedo scusa. Toni». Sorrentino potrebbe farci un film: L’uomo in meno.