L'Eredità, la toccante rivelazione della super-campionessa Laura: "Cosa farò con gli 87mila euro vinti"

Si chiama Laura Zecchini ed è stata una delle protagoniste più amate dell’ultima edizione de L’Eredità, il game-show di Rai 1 condotto da Marco Liorni, il gioco delle parole e della Ghigliottina che sera dopo sera macina record di ascolti. Laura, con il suo entusiasmo e il suo talento, è riuscita a conquistare il pubblico e a portare a casa un montepremi di 87mila euro, lasciando il programma qualche puntata fa.

E ora la Zecchini, ripercorrendo la sua avventura a L'Eredità, ne parla con profondo entusiasmo: "Esperienza bellissima! Ho trovato un ambiente spontaneo, gioioso e divertente anche dietro le quinte. Non ci sono filtri, il desiderio dei produttori è che ogni concorrente porti in tv la propria personalità", ha spiegato.

Dunque ha rivelato come il programma ha rappresentato anche un’occasione per creare legami importanti con gli altri concorrenti. "Si diventa amici, si alloggia nello stesso albergo, si scambiano i contatti e si mantengono rapporti", ha spiegato in un'intervista al quotidiano La Nazione.

Dopo la tv, Laura spiega di volersi concentrare sui suoi obiettivi: "Sogno di diventare una cantante solista di canto barocco e contemporaneo, di fare gavetta, concorsi e audizioni", spiega la sua pasione per la musica.

Non solo il canto, però: nella vita di Laura c'è anche l’insegnamento: "Di recente ho anche scoperto la grande passione per l’insegnamento del canto pop: è splendido osservare l’emozione e il sorriso di un allievo che progredisce", rivela le sue emozioni.

Infine, spiega perché si è iscritta a L'Eredità e cosa farà con i soldi vinti: "Tutto ciò che è fuori dall’ordinario mi incuriosisce e guardando la trasmissione assieme al mio fidanzato Filippo abbiamo deciso di iscriverci, cercando un modo per realizzare i nostri sogni. Desidero andare a vivere da sola ma ancora non ho un stabilità economica", ha concluso Laura Zecchini, che con 87mila euro in tasca, ora, può pianificare il futuro con più serenità e maggior costrutto.