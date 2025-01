DiMartedì, Achille Totaro spiana Paolo Romano: "In America gli sparano addosso"

15 gennaio 2025 a

a

a

A DiMartedì, il talk show politico di La7 condotto da Giovanni Floris, si è tornati a parlare del tema della sicurezza del nostro Paese. E delle misure dell'esecutivo per contrastare la deriva violenta delle piazze. L'ex senatore di Fratelli d'Italia Achille Totaro si è trovato a dialogare con esponenti del centrosinistra, che vedono nelle norme pensate dal governo uno strumento per creare in Italia uno stato di polizia.

"Quando uno va ad aggredire, entra in casa degli altri a rubare, se lo faccia spiegare da Rampini, in America gli sparano addosso. Sia i democratici sia i repubblicani", ha spiegato Totaro al dem Paolo Romano. Il piddino, visibilmente infastidito, ha replicato così: Ma che modo di parlare è? Ma che cosa sta dicendo?".

"Io rimango senza parole": Piccolotti attacca Meloni, come viene smentita in tempo record | Guarda

Poi si è passati ad analizzare le misure previste dal ddl sicurezza. Ed Elisabetta Piccolotti si è detta molto turbata: "Io sono davvero inquietata da questo decreto sicurezza, in particolare da questa norma che dice che i servizi potrebbero dirigere e organizzare gruppi terroristici ed eversivi su autorizzazione del presidente del Consiglio - ha spiegato la deputata di Avs -. Spero che ci sia una spiegazione chiara e valida di una norma di questo tipo"

"Non vorrei continuare a inquietare l'onorevole Piccolotti - la replica di Totaro -. Ma dal quadro che lei ha fatto sembrava di parlare di qualche Paese del terzo mondo, dove vengono negati tutti i diritti democratici. La realtà è che in Italia abbiamo una certa sinistra che fa passare chi commette dei reati, chi si comporta male, chi aggredisce le persone, chi le accoltella, chi le scippa, chi fa i furti negli appartamenti... si vengono fatte passare come delle vittime della repressione della polizia e dei carabinieri".