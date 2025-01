DiMartedì, volano stracci tra Friedman e Totaro: "Fuorilegge", "La vedo un po' depresso"

22 gennaio 2025 a

L'insediamento di Donald Trump scalda gli animi. Accade a DiMartedì, durante la puntata del 21 gennaio. Qui Alan Friedman, giornalista statunitense ma da tempo in Italia, non fa altro che gridare al pericolo. Una circostanza che scatena l'ilarità di Achille Totaro: "Lei vive male che in Italia governi Giorgia Meloni, ma anche che in America ci sia Trump... La vedo un po' depresso, stia più allegro".

Parole, quelle dell'ex senatore di Fratelli d'Italia, che non vanno giù al diretto interessato: "Io sono un giornalista, non ho dei problemi. Trump? È un presidente fuorilegge e cattivo". "Lei dovrebbe chiedersi perché gli americani hanno votato Trump - prosegue Totaro -. Ed è lo stesso motivo per cui in Italia hanno votato la destra. Le faccio un esempio: qua state criminalizzando il fatto che Trump voglia colpire la criminalità. Ma noi qui in Italia abbiamo una sinistra che spesso difende chi colpisce polizia e carabinieri".

Ancora una volta è botta e risposta: "Ma cosa dice? - domanda il giornalista nello studio di La7 -. Chi è lei? Non la conosco". Poco prima Friedman si è reso protagonista di un altro acceso dibattito con Gianni Scipione Rossi. Ancora una volta al centro c'è la vittoria del tycoon. Motivo per cui Friedman dice di "piangere per il mio Paese, per quello che accadrà. Sono fiero di essere americano".