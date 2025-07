Reazione a Catena, nuovo record: caos dopo 30 secondi, "queste parole..."

Campioni in carica, nella puntata di oggi, mercoledì 30 luglio, si presentano i Niente in Ordine , terzetto composto da Mimmo, Carlo e Antonia, tre amici della provincia di Foggia. Fortissimi, i Niente in ordine: come ricorda Pino Insegno, spesso e volentieri azzeccano la parola finale all'Ultima parola , il gioco che conclude la puntata e dove in ballo c'è il montepremi.

Dunque via al gioco, così come in parallelo iniziavano a piovere i commenti sui social in generale e su X in particolare degli utenti che si spendono in presa diretta su quanto accade nello studio di Reazione a Catena. Come è arcinoto, sui social fioccano polemiche e commenti taglienti. Ecco il punto è che in questa occasione le polemiche sono arrivate a tempo-record, al gioco delle Parole misteriose. Fascia? Fissato? Fine? No, nessuna di queste. E così ecco che l'utente Camillo sbotta subito, a pochi secondi dal via: "Queste parole che hanno settecentotredici possibili varianti di soluzione...". Già, un pubblico affezionatissimo, ma incontentabile. E soprattutto polemico.