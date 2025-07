Reazione a catena, "fate ricorso, vergogna!". Scoppia la rivolta

Si confermano campioni, i "Niente in ordine", protagonisti di Reazione a Catena. Nella puntata del quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno andata in onda martedì 29 luglio, infatti, niente da fare per le sfidanti, le "Battute pronte". "Per la prima volta sotto i loro piedi non ci sono palchetti. Sono davvero tutte e tre portatrici sane di femore, sono altissime", scherza il conduttore presentando al pubblico Chiara, Isabella e Giulia. E anche il nome lo conferma: "Siamo tutte tre giocatrici di beach volley, da Milano". Alla fine come detto, ancora una volta la spuntano Carlo, Mimmo e Sonia. All'Ultima parola, però, i 108mila euro iniziali crollano a suon di errori, fino a scendere alla "miseria" di 211 euro, peraltro non portati a casa. Su X, i telespettatori li sbeffeggiano poi però contestano ferocemente gli autori della trasmissione perché a loro dire avrebbero proposto una catena impossibile da indovinare. Ma sotto accusa cè anche una domanda in particolare all'Intesa vincente, che avrebbe penalizzato le Battute pronte.

Reazione a Catena, pubblico sconvolto: "Il nome della Torre Eiffel" È polemica a Reazione a Catena. A scatenare i telespettatori di Rai 1 la torre Eiffel. Il motivo? La richiesta de...

"Io spero che le concorrenti di questa sera di Reazione a catena facciano ricorso, la risposta esatta è Toure Eiffel (come hanno giustamente detto) e non Torre Eifel (all’italiana) Vergogna", "Comunque su Torre/Tour non c'è margine per il ricorso che qualcuno invoca perché è un caso previsto espressamente dal regolamento: non valgono risposte 'equivalenti', dev'essere proprio quella scelta dagli autori", "Arriveremo che quando dovranno indovinare la città di Valencia e per puro caso lo dovessero dire con la s alla spagnola, fidatevi che gliela annulleranno".

Reazione a Catena, "aveva già giocato!": esplode la polemica Non c’è pace per i quiz show, nemmeno nel cuore dell’estate. E Reazione a catena, il programma del pr...