Reazione a Catena, "ma si tengono per mano?": sdegno a fine puntata

Eccoci qui, sempre qui, come ogni giorno: siamo a Reazione a Catena, il game-show condotto dal mitico Pino Insegno su Rai 1, il format campione di ascolti dove a dominare sono le parole e i loro legami. La puntata in questione è quella di giovedì 31 luglio, puntata in cui è bastato un commento ironico su X per riassumere l’umore dei telespettatori: "Niente, in Rai non c'hanno più un euro". Una frase che fotografa alla perfezione l’epilogo dell'emissione, accolta dal pubblico con una pioggia di critiche e perplessità.

In gara c’erano i nuovi campioni, i Vota Antonio – Fabrizia, Luca e Francesco – contrapposti agli sfidanti Tramezzini, ovvero Roberta, Gabriele ed Elena da Bologna. Dopo una prova dell’Intesa vincente poco brillante, i Vota Antonio riescono comunque a mantenere il titolo di campioni, arrivando all’Ultima catena con un montepremi iniziale di 99mila euro. Ma le cose non vanno affatto per il verso giusto: tra errori ripetuti e scelte sfortunate, il bottino si assottiglia drasticamente fino ad arrivare a 194 euro, dopo aver acquistato anche il terzo indizio.

La parola finale, che doveva collegare “Elemento” e “Positivo”, viene tentata con “Contatto”, ma la soluzione corretta era “Costruttivo”. Ed è qui che sul web esplode la protesta.