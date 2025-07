Reazione a Catena, vincono i "Vota Antoni0"? Miracolo: cosa è successo a fine puntata

Come ogni sera... Reazione a Catena. Nella puntata di oggi, mercoledì 30 luglio, tornano in scena i campioni attuali: i Niente in Ordine . Il trio, formato da Mimmo, Carlo e Antonia, amici affiatati originari della provincia di Foggia, aveva dimostrato grande abilità nel gioco conclusivo, L’Ultima Parola, dove spesso riescono a portare a casa il bottino in palio, come sottolinea anche il conduttore, Pino Insegno , il mattatore del format campione di ascolti in onda sera dopo sera su Rai 1.

Una sfida avvincente, quindi, tra parole, intuizioni e colpi di scena . La sorpresa più grande? L'eliminazione dei Niente in ordine, sconfitti dai Vota Antonio al termine di una partita appassionante. Nuovi campioni, dunque, che si qualificano al gioco finale, l'Ultima parola, con un montepremi potenziale pari a 84mila euro , insomma non una delle cifre più alte per le quali si può giocare.

Taglio dopo taglio e dopo l'acquisto del terzo elemento, i tre si trovano a giocare per 5.250 euro. La prima parola era "vaso", il terzo elemento "diretto" e la parola da iniziare iniziava per "co" e terminava per "o". Come soluzione i Vota Antonio propongono "condotto", parola scelta in base a un ragionamento convincente per quanto complesso.. E la soluzione è quella corretta! I neo-campioni strappano il montepremi alla prima puntata, "siete stati bravissimi", sottolinea Insegno.

Ed è a questo punto che si materializza una enorme sorpresa. Come sempre, sui social, su X in particolare, gli utenti commentavano in presa diretta quanto accadeva in studio. E - circostanza rarissima - la stragrande maggioranza dei commentatori... non ha avuto nulla da ridire!. Molti, prima che Pino Insegno rivelasse la parola corretta, avevano suggerito proprio "condotto". Dunque le polemiche stavano a zero. Ma non solo: i neo-campioni hanno incassato anche molti commenti positivi, fatto altrettanto strano, dato che i criticoni-social sono sempre scatenati. "Esordio promettente", commentava Paolo. "Bravi!", aggiungeva Laura. "Bravi e simpatici i nuovi campioni", chiosava Marina. "Bravi complimenti!", le faceva eco Alyna. Già, c'è sempre una prima volta...