Affari Tuoi vs La ruota della fortuna, la guerra ai raggi X

Sovrapposizioni, share, telespettatori medi, durata, trucchetti. La lotta dell’Auditel è spesso affidata a tecnicismi e dettagli appassionantissimi per gli addetti ai lavori, ma molto meno per il telespettatore. Ieri mattina alle 10 è arrivato il verdetto dell’attesa sfida dell’access prime time tra Stefano De Martino, ormai re della fascia su Raiuno, e Gerry Scotti che ha la missione, su Canale 5, di limitare il dominio dell’ex ballerino: «Vince Gerry Scotti», titolava qualcuno. È vero che il campionato è lungo, ma il dato è molto importante perché Mediaset ha deciso, con un certo coraggio, di rivoluzionare la fascia che anticipa la prima serata (dunque cruciale) mandando a riposo Paperissima Sprint e Striscia la notizia. I dati. Il ritorno di Affari Tuoi ha radunato 4.222.000 spettatori (22.6%) dalle 20:39 alle 21:25. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.522.000 – 19.4%), La Ruota della Fortuna ha raccolto 4.514.000 spettatori pari al 24.2% dalle 20:49 alle 21:39. «Ehhhh già...»: con queste parole Gerry Scotti ha festeggiato il successo pubblicando una foto della sua ombra e facendo venire in mente i versi del brano di Vasco Rossi: «Eh già. Sembrava la fine del mondo. Ma sono ancora qua. Ci vuole abilità».

Gli analisti però esaminano i dati. Non è vero, tecnicamente, che Affari Tuoi ha perso la sfida con La Ruota della Fortuna. Il primo confronto diretto vede vincere di un soffio, nel periodo di sovrapposizione dalle 20.49 alle 21.25, il game show di Rai1: poco più di 35 minuti di scontro frontale il cui il programma condotto da Stefano De Martino ottiene 4.210.000 spettatori e il 22,35% di share e quello di Gerry Scotti registra 4.120.000 spettatorie il 21,87% di share. Ma nel dato dei singoli programmi, il temuto sorpasso, sebbene di poche centinaia di migliaia di spettatori, c’è stato. Gerry Scotti, con la sua rinnovata Ruota della Fortuna, che dal 14 luglio macinava su Canale5 ascolti vicini al 30% di share, ha superato Affari Tuoi nella prima puntata del game al rientro su Rai1 per la nuova edizione.