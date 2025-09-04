La Ruota della Fortuna, cosa compare sul tabellone: è gaffe

Scivolone a La Ruota della Fortuna. Nella puntata in onda mercoledì 3 settembre, sul tabellone è apparsa una parola non proprio in linea con il bon ton. La colpa? Il caso. Arrivati al momento della cruciruota, l'argomento che accomunava le parole da indovinare era l'acqua. Peccato che sul tabellone si sia formata la parola "ca**ata" perché mancava la "s" per comporre la parola "cascata".

Chiuso il siparietto divertente, la sfida è andata avanti con il nuovo campione Stefano che ha portato a casa 12.800 euro. Quest'ultimo si è cimentato con la ruota delle meraviglie. Risultato? È riuscito a decifrare due frasi su tre, precisamente la seconda e la terza. Ma anche lui non è stato esente da gaffe. Il giovane, anziché fermarsi alla sua postazione, preso dall'emozione ha seguito Samira Lui al tabellone. La modella ha rimarcato divertita: "Ma mi segue, veniva con me". E Scotti: "Io lo capisco, a vent'anni uno vede Samira e…Te lo dico subito, il pubblico è d'accordo con te".