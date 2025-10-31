Piazzapulita, Sangiuliano gela Formigli: "Il braccialetto? Siete dei poveri comunisti"

A Piazzapulita, talk di approfondimento politico del giovedì sera di La7, si accende un siparietto grottesco tra il conduttore, Corrado Formigli e l’ex-ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Formigli, prima di incalzarlo con domande a tema, chiede a Sangiuliano con tono ironico: “Mi fa vedere che braccialetto c’ha?”. La replica di Sangiuliano non si fa attendere: “Eccolo qua, siete dei poveri comunisti”. Il conduttore del programma trasale, incredulo: “Ma è venuto con questo braccialetto qua per noi o ce l’aveva già?”. Sangiuliano replica: “No no, se può vedere le foto dei giorni scorsi c'era già, me l'hanno regalato credo un paio di settimane fa e non l'ho tolto più”. Formigli sbotta: “Ah lei c’ha proprio la fissa!”.



A quel punto, però, interviene anche l’altro ospite, Tommaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, forse punto nell’orgoglio e allora subito provocatore con Sangiuliano al quale chiede: “Comunisti lo capisco, ma ce l'avete anche con i poveri? Non capisco. Visto che con il governo Meloni i poveri aumentano pensavo fosse un'ammissione di colpa”. L’ex-ministro della Cultura, allora, precisa: “No, no, no assolutamente. Poveri è l’aggettivazione, i poveri sono miei fratelli, io sono cattolico e sono miei fratelli i poveri”.