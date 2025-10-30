Libero logo
Caso Sangiuliano, indagata Maria Rosaria Boccia: "Interferenze illecite"

giovedì 30 ottobre 2025
Il gip di Roma ha disposto il sequestro preventivo del file audio relativo a una conversazione privata tra Gennaro Sangiuliano e la moglie dai profili social di Maria Rosaria Boccia e da una testata online campana. A eseguire il provvedimento, con la contestuale rimozione del file, sono stati i carabinieri del nucleo investigativo di Roma nell'ambito di una nuova inchiesta aperta dai pm di piazzale Clodio a seguito dell'esposto presentato dall'ex ministro.

Nel procedimento Maria Rosaria Boccia è indagata in concorso con un giornalista della testata online per l'ipotesi di reato di interferenze illecite nella vita privata, per fatti avvenuti ad agosto. Intanto per Boccia il prossimo 9 febbraio è stata fissata l'udienza preliminare sul procedimento, coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dalle pm Giulia Guccione e Barbara Trotta, nato dall'esposto presentato dall'ex ministro in cui vengono contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di eventi.

Maria Rosaria Boccia già un anno fa fu oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del nucleo investigativo che sequestrarono materiale informatico tra cui i suoi telefoni.

