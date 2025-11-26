Rai 3, "O Anche No" vola oltre il 4% di share 

O Anche No continua a macinare ascolti. La puntata andata in onda ieri su Rai3 ha superato la soglia del 4% di share confermando una tendenza: il programma sta crescendo e fidelizzando sempre più pubblico, toccando e spesso superando da settimane il 4%.

Un risultato non scontato per un format dedicato all’inclusione, alla disabilità e alle storie di impegno sociale, temi che raramente trovano spazio nel prime time mediatico. A guidare questo percorso è Paola Severini Melograni, autrice e conduttrice che da anni combatte battaglie culturali e civili con una determinazione che il pubblico riconosce e premia.

Il successo crescente di O Anche No è legato alla capacità del programma di costruire una narrazione empatica, rigorosa e mai pietistica. Severini Melograni dà voce a chi solitamente non ce l’ha, porta all’attenzione nazionale le realtà associative, le famiglie, i professionisti dell’inclusione e le storie che raccontano un’Italia che lotta e non si arrende.

La sua è una presenza costante e militante, che si riflette nel tono del programma: una televisione di servizio pubblico che riesce, allo stesso tempo, a emozionare e informare.

Negli ultimi mesi la crescita non si è fermata allo schermo televisivo. O Anche No ha infatti esordito sui social, dove ha subito raccolto un seguito sorprendente: migliaia di visualizzazioni, interazioni costanti, commenti di affetto e gratitudine da parte di una community che riconosce il valore del progetto.

La piazza digitale ha amplificato il messaggio del programma, permettendogli di raggiungere nuovi pubblici e di stimolare un dibattito più ampio su diritti, inclusione e cittadinanza attiva.

Un appuntamento che cresce, si consolida e trova il suo spazio in un panorama televisivo complesso, dimostrando che il servizio pubblico può fare ascolti senza rinunciare alla sua missione sociale.

E dietro questa crescita c’è la mano, e la visione, di Paola Severini Melograni: un impegno che il pubblico vede, riconosce e, puntata dopo puntata, premia.