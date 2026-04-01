Momento d'oro per lo sport in tv

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Tv8 e Sky Sport)

Domenica trionfale per lo sport italiano che fa incetta di vittorie nei motori e nel tennis garantendo ascolti stellari al nativo digitale Tv8 e a Sky Sport. Si è partiti col GP del Giappone di Formula 1 vinto da Kimi Antonelli, ora leader del Mondiale, e con la Ferrari di Leclerc terza, visto in diretta alle 7:00 su Sky Sport da 824mila spettatori medi complessivi in total audience, 1,2 milioni di contatti unici e il 19.2% di share, e in differita dalle 14:20 su Tv8 con 1,7 milioni di spettatori e il 13.8%, 28mila utenti dai device tecnologici.

Sono poi arrivati i successi nel motomondiale in Texas di Guido Pini in Moto 3 (in 380mila col 2.1% di share alle 20 su Tv8) e di Marco Bezzecchi su Aprilia in MotoGP, visto dalle 22:00 sui canali Sky da 772mila spettatori, oltre 1 milione di contatti unici e il 3.8% di share, e su Tv8 da quasi 1 milione di teste col 5.1% e 27mila utenti dai device. Ciliegina sulla torta l’ennesimo trionfo di Sinner che ha centrato quello di Miami battendo in finale Jiri Lehecka: per Sky Sport dalle 22:30 752mila spettatori medi complessivi, 1,9 milioni di contatti unici e 6.1% di share.