Affari Tuoi, Riccarda tradita dalla nonna: una beffa brutale

Ancora qui, tra pacchi e Dottore. Ancora qui, nello studio di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, il gioco della sorte e delle decisioni, la puntata in questione è quella di sabato 29 novembre. E a catturare l’attenzione del pubblico è stata Riccarda Voltolini, concorrente di Pergine Valsugana in rappresentanza del Trentino Alto Adige. E la concorrente si è presentata in studio vestita con l’abito del suo matrimonio, un dettaglio che ha immediatamente attirato la simpatia dei telespettatori. Al suo fianco, per l’intera partita, la sorella Valentina. Le due hanno scelto il pacco numero 10, affidandosi all’intuizione del momento.

L’avvio della partita, però, non è stato dei più generosi: già al secondo tiro Riccarda ha dovuto rinunciare ai 200mila euro, una delle cifre più ambite del tabellone. Poco dopo è arrivata la prima proposta del dottore, ferma a 30mila euro, che la concorrente ha deciso di non accettare. Ha spiegato che la sua intenzione era quella di condividere l’eventuale vincita con le sorelle e di sostenere la bambina adottata dai genitori in Togo.

Nemmeno il tentativo di chiamare in causa Gennarino ha portato alla conquista del bonus da 2mila euro. Il dottore, intuendo lo sviluppo della partita, ha allora rilanciato offrendo 35mila euro: anche questa volta la risposta è stata negativa. In quel momento restavano ancora in gioco il pacco nero, il premio da 100mila euro, quello da 300mila, insieme ai pacchi da 10mila e 50mila euro, mentre tra i blu resistevano solo 20 e 50 euro.

Guidata dal marito Ivan, Riccarda ha scelto di aprire il pacco numero 4, una mossa assai azzeccata: conteneva 50 euro. Meno azzeccata, invece, l’apertura del pacco 18, selezionato per omaggiare il suo compleanno e quello della nonna: al suo interno c’erano 100mila euro, uno dei premi più pesanti rimasti.