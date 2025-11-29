Affari Tuoi, la concorrente si presenta vestita così: è bufera

Libero logo
sabato 29 novembre 2025
1' di lettura

Il dibattito su X si sposta sul look sfoggiato dalla concorrente di Affari Tuoi della puntata in onda sabato 29 novembre su Rai 1. Qui a giocare alla trasmissione condotta da Stefano De Martino è Riccarda. La donna, viene da Pergine Valsugana (TN) e lavora in un'ottica. È lei a giocare per il Trentino Alto-Adige. Eppure, a puntata appena iniziata, l'attenzione si focalizza su alcune sue parole.

"Perché si è vestita davvero così al matrimonio?", "Si ma hanno tutti lo stesso look in quella famiglia...", "Ma in che senso quello è il vestito del suo matrimonio?", "Toglierei la licenza allo stilista che veste ste due", sono alcuni dei commenti arrivati sui social. 

Oltre al look, fa discutere su X la sorella che accompagna Riccarda. "Ma la risata della sorella è troppo forte!", scrive qualcuno a cui altri fanno eco: "Ma che ca**o ride di continuo? Mi**hia fastidio, ho cambiato canale", "Ma la sorella della Pacchista sta ubriaca ahahahaha !? Mi fa morire".

