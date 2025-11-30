Affari Tuoi, "fortunata in amore?": Sofia travolta

Sofia dalla Sicilia è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, nella puntata in onda questa sera, domenica 30 novembre, su Rai 1. A giocare con lei la mamma Nuccia. Le due hanno giocato con il pacco numero 19. La partita è cominciata in maniera abbastanza equilibrata, anche se a un certo punto i pacchi blu hanno superato quelli rossi. Di questi ultimi le sono rimasti solo 20mila, 50mila e 100mila euro più il pacco nero. Poi ha perso anche i 50mila. Tiri non proprio fortunati, insomma.

Dopodiché sembra essere andata un po' meglio: la concorrente ha eliminato il pacco nero, che per fortuna valeva solo 50 euro, e anche il pacco da 1 euro. Riferendosi ai tiri meno fortunati, però, i telespettatori si sono scatenati sui social.

"Questa concorrente è fortunata in amore? Alle 21:10 finiamo alla ragione fortunata #affariTuoi", ha commentato ironicamente un telespettatore sulla piattaforma X. Dello stesso tenore il commento di un altro utente, che ha scritto: "Gioca la Sicilia che vince sempre, solo una volta no #affarituoi". E ancora: "No, vabbè ma che sfiga di partita #affarituoi".