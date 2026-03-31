Stefano De Martino, Arisa esce allo scoperto: "Non potrei mai"

"Non posso essere contro Stefano De Martino". A parlare è Arisa, reduce dal Festival di Sanremo. La cantante ha voluto spegnere una volta per tutte le polemiche dopo che aveva espresso il desiderio di vedere in conduzione sul palco dell'Ariston una donna. "Sarebbe stato più bello vedere una musicista come Elisa prendere decisioni, e invece per questa rivoluzione dovremo aspettare. È la prova pure che certi equilibri sono difficili da spostare, vince sempre il più forte. Ma non è solo il tema di genere, il problema nella musica", aveva dichiarato in un'intervista rilasciata a Repubblica.

Così è dovuta intervenire ancora una volta per esprimere la sua posizione su Stefano De Martino. "Ho visto un post in cui scrivevano che io ero contro De Martino. Ma non è vero, perché non posso essere contro Stefano: è un ragazzo che studia, che si impegna e che viene dal niente", ha spiegato la cantante 43enne. "Se poi mi fanno la domanda sulle donne - ha proseguito l'artista - è un altro discorso. Tra le mie preferite dico: vorrei Elisa". E infine ha rimarcato: "Nessuno contro nessuno. Stefano mi devi prendere l'anno prossimo comunque".