Affari tuoi, "problemi familiari": assenza clamorosa

Pronti via ed è subito disastro ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Prima i telespettatori scoprono due assenze assai pesanti: "Liguria via per problemi familiari, Herbert rinchiuso in qualche scantinato insomma che puntata", commenta un telespettatore su X in tempo reale. "Ma dov'è il concorrente della Liguria?", aggiunge un altro.

Per la precisione, Herbert Ballerina è ancora malato e a sostituirlo dietro al tavolo dei pacchisti c'è un elfo natalizio. La concorrente di stasera, accompagnata dalla madre, c'è ed è la bella pacchista siciliana. Assai sfortunata, visto che brucia subiti i pacchi rossi più ricchi. E gli appassionati, da casa, si scatenano con commenti tra il deluso e il perfido.

"Sarò ripetitivo, scusate, ma Bluette non la dimenticheremo tanto in fretta", scrive un utente riferendosi alla concorrente della puntata di giovedì sera. "Bluette era tutta un’altra storia", "Questa veramente nella top 20 dei concorrenti insopportabili", "La concorrente di stasera di Affari tuoi è la sosia esatta di Elodie", "Cambiato canale, questa chi crede di essere, si atteggia come se fosse una gran bellezza", "Ma perché cambia con tutti quei blu", "Cambia con due rossi e 5 blu???", "Ma ultimamente beccano pacchisti simpatici come una colonscopia o sbaglio", "Madò che sf***a porella", "La mamma avrebbe voluto accettare i 24k", "Un tiro vale 20mila... ma va a ca***re...".

Qualcuno poi ha altri pensieri in testa: "De Martino ma se ogni volta che vai a vedere un pacco fai capire benissimo cosa contiene... che ci stiamo a fare".