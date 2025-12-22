Affari Tuoi, "non sanno giocare": Camilla e Giulio travolti

Camilla, giovane commessa di 29 anni residente a San Cesareo, Roma, è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda ieri, domenica 22 dicembre. La pacchista ha conquistato fin da subito il pubblico grazie alla sua spontaneità e alla sua solarità. In studio con lei il marito Giulio, pilota di linea. La coppia ha rivelato un episodio doloroso della propria vita privata: il furto delle loro fedi nuziali. Il tifo per la loro vittoria, allora, si è fatto ancora più acceso.

La partita della coppia è stata piuttosto equilibrata fino al finale, che invece è stato piuttosto teso. A un passo dalla chiusura del gioco, Camilla è rimasta con un pacco vuoto da una parte e con 200mila euro dall'altra. A quel punto il dottore le ha offerto un assegno da 100mila euro. La concorrente, che nel corso della serata era già riuscita ad assicurarsi un jackpot da 7mila euro, ha deciso di accettare. Salvo poi scoprire che nel suo pacco c'erano i 200mila.

"Non sanno proprio giocare, un cuscinetto di 3 pacchi da 100, 200 e 300k e accettano l’offerta…"; ha commentato un telespettatore su X al termine della puntata. "La dimostrazione plastica che quando hai i tre pacchi più grandi non importa se hai zero, bisogna andare fino alla fine #affarituoi", ha scritto qualcun altro.