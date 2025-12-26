Affari tuoi, "faccio lo...": gelo Herbert Ballerina, De Martino si scusa

La puntata di Natale di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1, si conclude con un sorriso: Emanuela e sua sorella Erica, dal Veneto, tornano a casa con 70mila euro, l'offerta del Dottore arrivata quando in gioco c'erano due pacchi diametralmente opposti. Da una parte gli zero euro, dall'altra i 200mila.

In studio, però, tengono ancora una volta banco le gag tra De Martino e il "disturbatore" Herbert Ballerina, cacciato simpaticamente dallo studio dal conduttore un paio di serate prima. "Buonasera a tutti, io sono Herbert e lavoro in una spa. Sono uno spacciatore...", azzarda il comico facendo calare il gelo in sala.

"Vi chiedo scusa in ginocchio, umilmente in ginocchio, mi cospargo il capo di cenere", replica De Martino crollando sulle ginocchia. E Ballerina conclude la gag con le mani in faccia, prima del momento riconciliatore e l'abbraccio con Stefano per scambiarsi gli auguri di buon Natale.

Ma non è finta. Emanuela fa la body painter e De Martino sottolinea: "Un body painting particolare, mimetizza il corpo umano nella natura. Non riesce a farlo anche con Herbert? Questa sua arte sposa un mio desiderio, di non vederlo più. Se tu me lo fai così, tutto a mattoni, io lo metto lì dietro e lo sento solo, risolviamo uno dei due problemi no?".

Nel momento clou, quando le due sorelle restano con due pacchi, De Martino scaglia una scatola in direzione di Ballerina, con una certa violenza. E il povero Herbert, anziché prenderla al volo, la lascia cadere spostandosi quasi spaventato...

