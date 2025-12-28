Libero logo
Affari tuoi, Rosy umilia il marito: "Nemmeno risponde"

domenica 28 dicembre 2025
2' di lettura

Il programma è Affari tuoi, ma a tratti pare Tra moglie e marito, a giudicare dai commenti sui social di chi a casa segue in tempo reale il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Domenica sera, tutti contro Rosy, la concorrente in studio insieme al marito. "Cambia espressione una volta ogni tanto...", la implora una telespettatrice. Un'altra, più perfida: "Secondo me è il botox che le impedisce di cambiare espressione", o ancora "Inespressiva e statica pure nel balletto".

Sta di fatto che la partita, non molto fortunata, secondo gli appassionati avrebbe evidenziato i rapporti non proprio idilliaci all'interno della coppia. Una sorta di guerra di nervi tra lei e lui, in cui a farne le spese sarebbe il partner.

"Al marito lo ignora completamente. Quello le parla e lei nemmeno risponde", scrive su X un utente. "Lui non vedeva l'ora di correggerla su qualcosa", "Due anni di matrimonio e già stanno messi così?", "Il marito prima ha provato ad aprire bocca e lei non l'ha neanche calcolato, parlandogli sopra, stavolta lui è stato zitto e basta...", "Lo lasciavi a casa era uguale", "Ma il tipo non lo ascolta neppure per sbaglio", "La concorrente di stasera sta facendo fare proprio una bella figura al fidanzato. Mah, che donna", "Mamma mia ma i provinandi sono ciecati", "Ma perché parla lui? La concorrente è lei", "Se il marito dice che oggi è domenica, cascasse il mondo lei dice che è sabato...", "Felice di partecipare col marito".

Abbastanza materiale per emettere una sentenza "Il genere di pacchista che piace a me è quello tipo Bluette o Fausto il pizzaiolo dell'altra sera: vivaci, coinvolgenti e allegri pure se la partita gli stava andando male (e Fausto se n'è andato a mani vuote)!".

