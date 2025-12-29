Affari Tuoi, Giancarlo e la previsione-choc: "Come Stefano De Martino e Belen"

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi, lunedì 29 dicembre, su Rai 1, non sono mancati momenti curiosi e commenti social. Il game show condotto da Stefano De Martino ha accolto innanzitutto un nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Lombardia: si tratta di Natale, originario di Brescia, titolare di un’agenzia pubblicitaria e attivo nel settore del marketing. Il conduttore gli ha dato il benvenuto a inizio trasmissione, presentandolo al pubblico come nuovo protagonista del programma.

La vera attenzione della serata, però, si è concentrata sul concorrente in gara: Giancarlo, pacchista per la Regione Puglia. Vive a Trani, ma è originario di Cerignola e lavora nel settore alimentare. Giancarlo ha deciso di partecipare al gioco accompagnato da Raffaella, la sua compagna, con la quale condivide una storia sentimentale fuori dal comune. I due, infatti, si sono sposati 25 anni fa, poi si sono separati e, dopo alcuni anni, si sono ritrovati e rifidanzati. “Una storia pazzesca”, l’ha definita De Martino, sottolineando l’originalità del loro percorso. Insieme hanno giocato con il pacco numero 12.