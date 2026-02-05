Libero logo
giovedì 5 febbraio 2026
L'Eredità, "a differenza di Francesco...": Claudio spiazza tutti

Claudio, Giada e Giorgio i tre concorrenti arrivati al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, nella puntata in onda questa sera, giovedì 5 febbraio, su Rai 1. Ai Cento secondi invece si sono sfidati Claudio e Giorgio. E a spuntarla, alla fine, è stato Claudio, che si è seduto al tavolo della ghigliottina con un montepremi di ben 180mila euro. 

Le cinque parole da collegare questa sera erano mandare, centrale, scritta, smartphone e muscolare. Mentre la cifra in palio, dopo vari dimezzamenti, è scesa a 45mila euro. Il concorrente, dopo averci ragionato su un minuto, come previsto dal regolamento, ha scritto sul cartoncino a sua disposizione la parola Carica. Peccato però che la risposta corretta fosse un'altra, cioè Memoria.

"Oggi parola non facilissima. Mi dispiace per Claudio, che mi sta simpatico, ma almeno, a differenza di Francesco, ha già vinto qualcosa. Complimenti a chi ha indovinato e buona serata, amici!!!", ha scritto un utente su X al termine della puntata riferendosi al vecchio campione del programma. Un altro utente invece ha commentato: "Magari il mitico Francesco l'avrebbe azzeccata stasera #leredità". 

