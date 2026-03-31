L'Eredità, il flop di Laura scatena i telespettatori: "Nostalgia di Fiamma e Giulia"

Oggi, martedì 31 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato il bentornata a Laura, la nuova campionessa del gioco. Con lei giocano come concorrenti: Gaetano da Agrigento, Ilaria da Bologna, Giuseppe da Padova, Susanna da Pisa, Enea da Firenze, Maurizia da Piacenza. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine alla Ghigliottina ci è arrivata solo Laura. La super campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 45mila euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con: "Dito", "Rotondo", "Macchia", "Pane" e "Porto". Dopo un minuto di attenta riflessione, la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Luna". Ma neanche lei era convinta della risposta. E infatti non era quella giusta. La soluzione era: "Vino".