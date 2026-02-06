Gli anni sui banchi conquistano la notte

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Giulio Cesare - Compagni di scuola” / Rai 2)

Un liceo della borghesia romana fa ascolti quanto gli horror nel palinsesto notturno. Spulciando la programmazione by night spicca dalla 2.35 alle 4 su Rai 2 la replica del docufilm Giulio Cesare-Compagni di scuola del 2014, co-produzione di Rai Cinema con Istituto Luce Cinecittà diretta da Antonello Sarno. Un racconto che ripercorre i primi 80 anni del liceo classico Giulio Cesare di Roma e, attraverso testimonianze di celebri ex allievi e di studenti di oggi, la storia di Roma e del Belpaese, partendo dal fascismo passando per il ’68 e gli anni di piombo.

Media di oltre 50mila insonni coinvolti dagli interventi di personalità come Maurizio Costanzo, Marco Pannella, l’ex ministro Franco Frattini, il regista Paolo Genovese, gli Zero Assoluto, Serena Dandini e altri. Picchi di 70mila teste all’inizio, quando, sulle note del suo pezzo Giulio Cesare, Antonello Venditti entra nell’aula magna della scuola e si siede al pianoforte per accennare la famosa canzone ispirata agli anni da studente.