La caduta del boss incolla alla tv

di Klaus Davigiovedì 5 febbraio 2026
Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (L’invisibile-La cattura di Matteo Messina Denaro)
Gli italiani non hanno dimenticato l’impresa eroica del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri che il 16 gennaio 2023 catturò Matteo Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza e dopo decenni di inchieste e appostamenti. Un blitz passato alla storia, ripreso dai media di tutto il mondo, che il regista Michele Soavi ha cristallizzato in una miniserie tv la cui prima puntata martedì sera su Rai 1 è stata vista da oltre 4 milioni di spettatori col 23.8% di share e 40mila utenti connessi dai device.

Boom al Sud e Isole e tra le giovani donne: 15/24enni al 26.7% e 25/34enni al 33.2%; i maschi 25/34enni segnano il 23.2%. Numeri da record per questa nuova produzione di Rai Fiction, diretta da Maria Pia Ammirati, considerato che il racconto non è incentrato sul fascino perverso del principe dei latitanti ma sulla squadra che l’ha arrestato: la serie racconta infatti gli ultimi 90 giorni precedenti alla cattura, col team sempre più vicino ad acciuffare il boss ma ostacolato da una talpa nascosta al suo interno.

