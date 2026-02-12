Affari Tuoi, De Martino umilia Herbert Ballerina: "Siamo alla frutta...", caos in studio

Come ogni sera eccoci qui, nello studio di Affari Tuoi, il regno di Stefano De Martino, il game-show che giorno dopo giorno, su Rai 1, ipnotizza milioni di italiani. La puntata in questione è quella di giovedì 12 febbraio.
Tocca alla Puglia, a Ilenia: a lei il compito di sfidare la sorte e misurarsi con il Dottore. Accanto a lei un papà ingombrante, Sabino, negli studi Rai per cercare di consigliarla al meglio. Un padre molto esuberante, che presto finisce col rubarle la scena. Sabino, insomma, rompe e gestisce la tensione. Tanto da sembrare lui, il protagonista.
Ma ad Affari Tuoi, ormai da tempo, spopola anche Herbert Ballerina con la sua comicità surreale. E anche in quest'occasione ha lasciato il (suo) segno. Siamo alle battute iniziali della puntata, al momento in cui Herbert veste i panni di un pacchista. "Sono Herbert Ballerina da Campobasso", premette. "Io dipingo quadri, ma solo con polli maschi".
Affari tuoi, rivolta contro Elena: "Le pezze al c***o?""Piace vincere facile". Telespettatori in rivolta al termine di Affari tuoi, il quiz show dell'access prim...
De Martino ripete le sue parole un poco stupito, come a trovarvi un senso. E quel senso lo dà a stretto giro proprio Ballerina: "E quei quadri li espongo in gall... eria". La freddura è servita. "Nooo...", afferma De Martino. Risate in studio, qualche applauso. Poi ancora De Martino, le mani sul volto, a rincarare la dose: "Siamo alla frutta...". Già, una freddura in grado di far calare il gelo. Ma tant'è, poi si riprende: avanti col gioco, avanti con i tiri, avanti con i pacchi...