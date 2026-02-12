Affari Tuoi, De Martino umilia Herbert Ballerina: "Siamo alla frutta...", caos in studio

Come ogni sera eccoci qui, nello studio di Affari Tuoi, il regno di Stefano De Martino, il game-show che giorno dopo giorno, su Rai 1, ipnotizza milioni di italiani. La puntata in questione è quella di giovedì 12 febbraio.

Tocca alla Puglia, a Ilenia: a lei il compito di sfidare la sorte e misurarsi con il Dottore. Accanto a lei un papà ingombrante, Sabino, negli studi Rai per cercare di consigliarla al meglio. Un padre molto esuberante, che presto finisce col rubarle la scena. Sabino, insomma, rompe e gestisce la tensione. Tanto da sembrare lui, il protagonista.

Ma ad Affari Tuoi, ormai da tempo, spopola anche Herbert Ballerina con la sua comicità surreale. E anche in quest'occasione ha lasciato il (suo) segno. Siamo alle battute iniziali della puntata, al momento in cui Herbert veste i panni di un pacchista. "Sono Herbert Ballerina da Campobasso", premette. "Io dipingo quadri, ma solo con polli maschi".