Affari Tuoi, battutaccia sulla Miliddi? Stefano De Martino costretto a scusarsi

mercoledì 11 febbraio 2026
1' di lettura

Una battuta ha costretto Stefano De Martino a scusarsi con Martina Miliddi. È accaduto durante Affari Tuoi, in onda su Rai 1. Tutto è iniziato verso la fine della partita di Antonio, concorrente calabrese arrivato con il pacco da 100mila euro da una parte e il pacco ballerina dall'altra. Stefano De Martino ha voluto comunque far entrare Martina in studio, dicendole: "Ballerai solo se Antonio dovesse avere i 100mila euro, altrimenti cosa c'è da ballare?", ha scherzato il conduttore.

Affari Tuoi, Herbert Ballerina insultato da De Martino: "Fermiamo tutto"

La puntata del  9 febbraio di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, è stata una delle più...

Da qui la battuta sfuggita a Lupo, presenza fissa del programma: "Che ci siano i 100mila o Martina nel tuo pacco, hai comunque un pacco bollente". Un doppio senso che ha fatto calare il gelo tanto che il conduttore è stato costretto a scusarsi. “Martina, scusami davvero", ha De Martino prima di tirare dritto e cambiare discorso.

Affari tuoi, Martina Miliddi "pacco bollente": delirio proibito

"Pure il ballo di Martina stasera non ha miliddato". I telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'ac...

D’altronde anche in studio si è percepito non poco imbarazzo. Intanto anche Martina, così come Lupo, è diventata una presenza fissa della trasmissione. A circa metà gennaio l’ex allieva di Amici ha sostituito per qualche giorno Herbert Ballerina e da allora non ha mai – eccetto una volta – saltato una puntata. 

