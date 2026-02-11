Affari Tuoi, battutaccia sulla Miliddi? Stefano De Martino costretto a scusarsi

Una battuta ha costretto Stefano De Martino a scusarsi con Martina Miliddi. È accaduto durante Affari Tuoi, in onda su Rai 1. Tutto è iniziato verso la fine della partita di Antonio, concorrente calabrese arrivato con il pacco da 100mila euro da una parte e il pacco ballerina dall'altra. Stefano De Martino ha voluto comunque far entrare Martina in studio, dicendole: "Ballerai solo se Antonio dovesse avere i 100mila euro, altrimenti cosa c'è da ballare?", ha scherzato il conduttore.

Da qui la battuta sfuggita a Lupo, presenza fissa del programma: "Che ci siano i 100mila o Martina nel tuo pacco, hai comunque un pacco bollente". Un doppio senso che ha fatto calare il gelo tanto che il conduttore è stato costretto a scusarsi. “Martina, scusami davvero", ha De Martino prima di tirare dritto e cambiare discorso.

