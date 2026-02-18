Fuori dal Coro, "Torino il punto di partenza": vergogna antagonista su Rete 4

Altro che “antagonista”. La sinistra che scende in piazza per Askatasuna, sfila gomito a gomito con i ragazzi dei centri sociali, guarda con sufficienza ai poliziotti aggrediti, feriti, presi a martellate in testa, dovrebbe ascoltare con attenzione quanto spiega davanti alle telecamere, senza timore alcuno, tale Andrea De Marchi.
Chi? Chiederà lecitamente qualcuno. Semplice: un dirigente nazionale CARC, i Comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo. Sigla assai attiva quando c’è da scendere in strada. Intervistato da una inviata di Mario Giordano a Fuori dal coro, su Rete 4, l’esponente rosso riflette su quanto accaduto a Torino e a Milano ed espone il suo manifesto politico: «Bisogna organizzarsi per prendere noi in mano questo Paese con ogni mezzo necessario e possibile e renderlo ingovernabile! Torino è un punto di partenza per una nuova lotta, per nuovi obiettivi più avanzati. Riconosciamo legittime tutte le forme e i modi che il movimento operaio e popolare del nostro Paese si dà per protestare. Quel che è accaduto in quella situazione (il poliziotto preso a martellate a Torino, ndr) è che a un Rambo gli ha detto male». Più chiaro di così non si potrebbe.
Fuori dal Coro, "minacce gravissime": la scelta di Mario Giordano, che servizio non va in ondaA Fuori dal coro, Mario Giordano denuncia in apertura di aver scelto di non trasmettere un servizio già realizzat...
La mappa della rivolta, dalla Tav ai pro-Pal fino ai pro-Aska, ora ha trovato un'altra tappa: i no Milano-Cortina, con sette sabotaggi in una settimana, ferrovie nel caos e la rivendicazione. «Queste Olimpiadi non potevano iniziare in maniera migliore- rivendica un post di Sottobosko Blogs-, pare necessario armarsi degli strumenti della clandestinità, del conflitto e del sabotaggio. Fuoco alle Olimpiadi e a chile produce». C’è chi però preferisce restare nell’ombra e non avere telecamere nei paraggi. A Roma una troupe di Giordano arriva per documentare lo sgombero di un centro sociale e le giornaliste vengono assalite: «Giù le mani, stiamo in un luogo pubblico. Non toccate la camera! Non è roba vostra!». I militanti avvertono: «Adesso prendo il microfono e te lo faccio mangiare». Domanda: «Ma non siete qua per il corteo?». «No, siamo qua per allontanarvi, perché non ci va che siete qui». La lotta armata comincia dalla censura preventiva.