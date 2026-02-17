Affari Tuoi, "si è scusato davvero?": esplode la rivolta contro Herbert Ballerina

Come tutte le sere, arriva l'ora dei pacchi. L'ora del Dottore e della sfida alla sorte. L'ora di Affari Tuoi, il game-show condotto da Stefano De Martino su Rai 1, la puntata in questione è quella di martedì 17 febbraio.

Alla vigilia la rocambolesca partita di Elisa da Roma, chiusa con un bottino da 18mila euro, il tutto dopo aver sfiorato anche i 300mila euro. Oggi, 17 febbraio, tocca a Sara dalla Toscana, accompagnata dal fidanzato Cristian, agente di polizia locale a San Giuliano Terme. I due fanno coppia da 4 anni e appaiono molto affiatati, complici.

Ma come spesso accade, ecco che a tenere banco è Herbert Ballerina, il comico e mattatore di questa edizione di Affari Tuoi, il personaggio che con le sue battute surreali ha fatto breccia tra il pubblico di Rai 1. E come spesso accade, Ballerina si rivolge a "Giorgio", un hater, un personaggio immaginario che lo attacca sui social.