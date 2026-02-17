Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Affari Tuoi, "si è scusato davvero?": esplode la rivolta contro Herbert Ballerina

martedì 17 febbraio 2026
Affari Tuoi, "si è scusato davvero?": esplode la rivolta contro Herbert Ballerina

1' di lettura

Come tutte le sere, arriva l'ora dei pacchi. L'ora del Dottore e della sfida alla sorte. L'ora di Affari Tuoi, il game-show condotto da Stefano De Martino su Rai 1, la puntata in questione è quella di martedì 17 febbraio.

Alla vigilia la rocambolesca partita di Elisa da Roma, chiusa con un bottino da 18mila euro, il tutto dopo aver sfiorato anche i 300mila euro. Oggi, 17 febbraio, tocca a Sara dalla Toscana, accompagnata dal fidanzato Cristian, agente di polizia locale a San Giuliano Terme. I due fanno coppia da 4 anni e appaiono molto affiatati, complici.

Ma come spesso accade, ecco che a tenere banco è Herbert Ballerina, il comico e mattatore di questa edizione di Affari Tuoi, il personaggio che con le sue battute surreali ha fatto breccia tra il pubblico di Rai 1. E come spesso accade, Ballerina si rivolge a "Giorgio", un hater, un personaggio immaginario che lo attacca sui social.

Affari tuoi, Elisa derisa pure da De Martino: "Non ho parole"

"Abbiamo assegnato il premio concorrente più stupida dell'anno". Non sono teneri, i telespettatori ...

"Giorgio, io ti chiedo scusa!", scandisce Ballerina in favor di telecamera. Insomma, scuse all'hater. Circostanza che scatena i social, quelli reali, X in particolare, dove le scuse colpiscono nella loro assurdità. "Ormai il delirio", scrive Mary e come lei molti altri. "Giorgio si chiama Giuseppe", spiazza Anto. Infine, c'è chi maliziosamente commenta: "Herbert è stato bravo a condurre stasera". Già, una presenza sempre più centrale. Ma, ovvio, nessuno insidia De Martino e i suoi ascolti stratosferici.

Affari Tuoi, l'attacco choc a Martina in diretta: "Meno volgare da mezza nuda"

Lunedì 16 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il celebre game show di Rai 1 condot...
tag
affari tuois
affari tuoi
stefano de martino
herbert ballerina
rai 1

Polemiche L'Eredità, "infami! Solo perché Luciano è anziano...": si scatena l'inferno

Quale futuro? Stefano De Martino, voci clamorose sulla sua carriera: nel 2027...

Senza parole Affari tuoi, Elisa derisa pure da De Martino: "Non ho parole"

ti potrebbero interessare

L'Eredità, "infami! Solo perché Luciano è anziano...": si scatena l'inferno

L'Eredità, "infami! Solo perché Luciano è anziano...": si scatena l'inferno

La Pennicanza, Fiorello sgancia la bomba: "Chi vince Sanremo"

La Pennicanza, Fiorello sgancia la bomba: "Chi vince Sanremo"

Redazione
Stranamore e Il gioco delle coppie restano a Mediaset: i diritti bloccano tutto

Stranamore e Il gioco delle coppie restano a Mediaset: i diritti bloccano tutto

Affari tuoi, Elisa derisa pure da De Martino: "Non ho parole"

Affari tuoi, Elisa derisa pure da De Martino: "Non ho parole"