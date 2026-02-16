Affari Tuoi, l'attacco choc a Martina in diretta: "Meno volgare da mezza nuda"

Lunedì 16 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il celebre game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In apertura di trasmissione, il conduttore ha presentato il nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Sicilia: si chiama Gaetano, arriva da Bagheria e lavora come inserviente ospedaliero.

La protagonista della serata, però, è stata Elisa, pacchista per la Regione Lazio. Originaria di Roma, Elisa lavora in ospedale occupandosi di logistica ed è mamma di due bambini, Flavio e Damiano. Per affrontare l’esperienza televisiva ha scelto di farsi accompagnare dalla madre Carla, anche lei romana, che nella vita lavora come cameriera di sala in un albergo. Madre e figlia hanno giocato insieme con il pacco numero 2.