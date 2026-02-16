Affari Tuoi, l'attacco choc a Martina in diretta: "Meno volgare da mezza nuda"

Lunedì 16 febbraio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il celebre game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In apertura di trasmissione, il conduttore ha presentato il nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Sicilia: si chiama Gaetano, arriva da Bagheria e lavora come inserviente ospedaliero.
La protagonista della serata, però, è stata Elisa, pacchista per la Regione Lazio. Originaria di Roma, Elisa lavora in ospedale occupandosi di logistica ed è mamma di due bambini, Flavio e Damiano. Per affrontare l’esperienza televisiva ha scelto di farsi accompagnare dalla madre Carla, anche lei romana, che nella vita lavora come cameriera di sala in un albergo. Madre e figlia hanno giocato insieme con il pacco numero 2.
Affari tuoi, Herbert Ballerina irride De Martino: "Bravo!"La serata di gloria di Herbert Ballerina. Il pacchista disturbatore star di questa stagione di Affari tuoi, il quiz show...
Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Ma perché non ricordo la concorrente? È come se la vedessi per la prima volta!", "Non abbassa mai la testa altrimenti la faccia si scioglie", "Anche ieri numero 2? Ma ieri non ha vinto niente Ester", "Comunque, non ce n’è per nessuno, anche se quando balla, accenna solo il movimento Stefano numero uno", "Il mio momento prefe quando si abbracciano e cantano tutti insieme...", "Martina oggi vestita da struzzo, raro esemplare di donna che è meno volgare da mezza nuda che da vestita".