L'Eredità, Gabriella vince 260mila euro in due giorni: la clamorosa decisione

giovedì 19 febbraio 2026
Una decisione che ha del clamoroso quella di Gabriella, concorrente de L'Eredità che in due giorni ha vinto 260mila euro e ha deciso di lasciare il programma. "Chapeau alla signora Gabriella, dopo aver vinto 160 k ieri sera e 100 k stasera, lascia per dare ad altri la possibilità", si legge su X. E ancora: "Gabriella è una gran signora", "E brava la signora, due vittorie su due giorni di partecipazione. Giusto anche che le stia bene così", "bravissima, noi ci scordiamo tensione e un minuto solo per scrivere". Insomma, il tifo sui social è tutto per lei.

Eppure chi le contesta la scelta non manca mai: "La decisione di questa eccezionale concorrente per me è semplicemente incomprensibile. L'eredita non è Affari tuoi, non è beneficienza. E' un gioco dove chi è bravo deve rimanere più che può. Adesso magari al posto della signora ci sarà qualche scarsone. Bel guadagno ...E ovviamente ci sono i soliti disagiati a cui la doppia vittoria di questa concorrente "puzza". Non potevano mancare...". Ma anche: "Gabriella devi rimanere e sbancare la RAI!".

Ma chi è la supercampionessa? "Vengo da Asti, sono pensionata e ho tanti sogni in testa - si era presentata a Marco Liorni - Mi piace cucinare per accontentare i miei due nipoti. Ho un fratello e la mamma Domenica che ha insistito perché venissi qui all'Eredità". 

