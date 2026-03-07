Libero logo
L'Eredità, il dettaglio che scatena il pubblico: "Pilotato"

sabato 7 marzo 2026
1' di lettura

Telespettatori scatenati. Accade su X dove il pubblico commenta l'ultima puntata de L'Eredità, quella in onda sabato 7 marzo su Rai 1. In particolare è uno a sfogarsi: "Gioco pilotato. È tutto un favorire toscani e romani;un continuo nominare Firenze, Da Vinci, Dante e Pink Floyd (tutta roba che adora Carlo Conti). Ogni anno durante il periodo della "festa della donna" gli uomini vengono fatti fuori e restano solo le donne", si legge. 

E c'è anche chi gli fa eco: "Liorni, MA COSA DICI????? eleonora INESORABILE!!!!??? MA SE è COSTANTEMENTE AVVANTAGGIATA!!!!!!!!!!!!!! vergona!!!!!!". Insomma, non tutti sembrano d'accordo. Già nella puntata precedente per Eleonora la vittoria è sfumata all'ultimo. La concorrente di Torino era arrivata ancora una volta alla Ghigliottina, ma la parola scelta non si era rivelata quella giusta per portarsi a casa il montepremi da 90 mila euro.

 La concorrente aveva puntato su “Carnevale”, cercando di collegare i cinque indizi della manche finale: “Musica”, “Boss”, “Città”, “Chiacchiere” e “Luigi XVI”. Il termine però, nonostante i ragionamenti, non era quello esatto. La parola giusta? "Salotto". 

